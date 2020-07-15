Шереметьево снова запустило поезда между терминалами
Движение временно остановили 16 мая, напомнило РИА «Новости». Решение было обусловлено тем, что между терминальными комплексами на фоне ситуации с коронавирусом отсутствовал трансферный поток. Кроме того, значительно снизилось число авиаперевозок.
Теперь составы запустили между Северным и Южным терминальными комплексами. Курсировать они будут в круглосуточном режиме. Сначала поезда пустят по одной линии с интервалом движения около восьми минут. Время в пути составит 3,5 минуты. Вторую линию введу в эксплуатацию, ориентируясь на темпы восстановления пассажирских перевозок.
Из-за пандемии коронавируса и падения числа рейсов в Шереметьево закрыли терминалы D, E и C. Не работала и третья взлетно-посадочная полоса. Работу терминала D воздушная гавань планирует возобновить 27 июля.
Российских туристов готовы принять уже восемь стран. Однако путешествовать жители РФ пока все равно не могут — границы нашего государства закрыты.