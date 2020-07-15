Шереметьево снова запустило поезда между терминалами

В столичном аэропорту Шерметьево снова начали ходить поезда между терминалами. Их запустили рано утром 15 июля. «Метро» воздушной гавани не работало два месяца.

Движение временно остановили 16 мая, напомнило РИА «Новости». Решение было обусловлено тем, что между терминальными комплексами на фоне ситуации с коронавирусом отсутствовал трансферный поток. Кроме того, значительно снизилось число авиаперевозок.

Теперь составы запустили между Северным и Южным терминальными комплексами. Курсировать они будут в круглосуточном режиме. Сначала поезда пустят по одной линии с интервалом движения около восьми минут. Время в пути составит 3,5 минуты. Вторую линию введу в эксплуатацию, ориентируясь на темпы восстановления пассажирских перевозок.

Из-за пандемии коронавируса и падения числа рейсов в Шереметьево закрыли терминалы D, E и C. Не работала и третья взлетно-посадочная полоса. Работу терминала D воздушная гавань планирует возобновить 27 июля.

Российских туристов готовы принять уже восемь стран. Однако путешествовать жители РФ пока все равно не могут — границы нашего государства закрыты.