Шереметьево откроет международный терминал с 27 июля

В аэропорту отметили, что полностью готовы восстановить международные авиаперевозки с учетом потребностей пассажиров. При обслуживании будут соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции по рекомендациям Роспотребнадзора.

Однако пока международное авиасообщение остается под вопросом. Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны не смогли определиться между собой по открытию границ и уж точно не стоит ждать, что они начнут пускать к себе россиян.

Российским туристам пока не светит и Турция. Если изначально в качестве предварительной даты рассматривалось 15 июля, то после министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что пока самолеты между двумя странами летать точно не будут. При этом он отметил, что действительно такое предложение от Анкары поступало, но пока эпидемическая ситуация в мире не позволяет называть какие-либо конкретные даты.

Между тем, СМИ сообщили, что Росавиация рассматривает возможность продлить запреты на международные перелеты до 1 августа.