Шереметьево назвало «вырванным из контекста» фото обрушения в терминале
В Telegram появились фотографии с рухнувшим на кресла потолком. По информации Life, снимок сделан аэропорту Шереметьево, в терминале C, который открыли в конце января.
Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что упал прикрепленный на саморезах
фальшпотолок. Причиной стала протяжка кабеля.
В результате пострадал электрик, который получил ушибы и ссадины.
Пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис в беседе с «360» заявил, что не подтверждает эту информацию
«Проводятся работы в еще не открытом помещении. Эти фото вырваны из контекста», — отметил он.
Telegram-канал FrequentFlyers опубликовал фото до падения потолка, уточнив, что это бизнес-зал.