    20 февраля 2020, 22:59

    Шереметьево назвало «вырванным из контекста» фото обрушения в терминале

    Анатолий Минкин, Екатерина Андронова

    В Telegram появились фотографии с рухнувшим на кресла потолком. По информации Life, снимок сделан аэропорту Шереметьево, в терминале C, который открыли в конце января.
    Шереметьево назвало «вырванным из контекста» фото обрушения в терминале | Изображение 1
    Источник фото: FrequentFlyers

    Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что упал прикрепленный на саморезах

    фальшпотолок. Причиной стала протяжка кабеля.

    В результате пострадал электрик, который получил ушибы и ссадины.

    Пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис в беседе с «360» заявил, что не подтверждает эту информацию

    «Проводятся работы в еще не открытом помещении. Эти фото вырваны из контекста», — отметил он.

    Telegram-канал FrequentFlyers опубликовал фото до падения потолка, уточнив, что это бизнес-зал.

    Шереметьево назвало «вырванным из контекста» фото обрушения в терминале | Изображение 2
    Источник фото: FrequentFlyers