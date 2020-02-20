Шереметьево назвало «вырванным из контекста» фото обрушения в терминале

Источник фото: FrequentFlyers

Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что упал прикрепленный на саморезах

фальшпотолок. Причиной стала протяжка кабеля.

В результате пострадал электрик, который получил ушибы и ссадины.

Пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис в беседе с «360» заявил, что не подтверждает эту информацию

«Проводятся работы в еще не открытом помещении. Эти фото вырваны из контекста», — отметил он.

Telegram-канал FrequentFlyers опубликовал фото до падения потолка, уточнив, что это бизнес-зал.