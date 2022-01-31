Шереметьево и Домодедово вошли в топ-5 самых загруженных аэропортов в Европе

Стал известен рейтинг загруженности самых крупных в Европе воздушный гаваней. Места в первой пятерке заняли два московских аэропорта — Шереметьево и Домодедово. Шереметьево расположился на второй строчке — через него по данным за 2021 год прошло 30,9 миллиона пассажиров. Домодедово с отметкой в 25 миллионов оказался на пятом месте.

Первое место в рейтинге занял аэропорт Стамбул. Через него за прошлый год прошло почти 37 миллионов пассажиров.

«Самым загруженным аэропортом по итогам 2021 года признан аэропорт Стамбул — 36 988 563 пассажира. На втором месте расположился международный аэропорт Шереметьево в Москве — 30 943 456 пассажиров», — передало агентство «Анадолу» со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы.

Третью строчку заняла воздушная гавань имени Шарля де Голля в Париже — туда прибыли и оттуда вылетели 26,2 миллиона человек. На четвертом месте рейтинга гавань в нидерландском Амстердаме «Схипхол» — там побывали 25,5 миллиона пассажиров.

Согласно опубликованному отчету, пассажиропоток в аэропортах Европы за прошлый год возрос на 37%. По данным за 2020 год, с началом пандемии коронавируса этот показатель сократился на 59% в сравнении с предыдущим годом.