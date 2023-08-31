Транспорт 31 августа 2023, 09:43 Схемы движения в двух районах Москвы изменили Движение в двух районах Москвы сделали односторонним Сайт мэра и правительства Москвы

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В районах Выхино — Жулебино и Тимирязевский изменили схемы движения. Там организовали односторонний проезд для автомобильного транспорта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

С учетом всех изменений, по Петровской площади теперь можно ехать только по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду — от Петровской площади в сторону улицы Прянишникова.

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Также с 16 сентября участок от дома № 6 в сторону дома № 2, корпус 1, на дублере Лермонтовского проспекте станет односторонним.

Все эти изменения помогут расширить не только проезжую часть, но и обзор водителям, а также ликвидировать хаотичную парковку вдоль тротуара.

Аналогичные изменения произошли и на Октябрьском проспекте в Люберцах. Уже с 1 сентября проехать по этому участку дороги можно будет только в прямом направлении.