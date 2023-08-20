Транспорт 20 августа 2023, 12:50 Схему пассажирского движения изменили из-за ситуации на БАМе РЖД сообщила об изменении схемы движения на Байкало-Амурской магистрали РИА «Новости»

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В связи с приостановкой приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали изменилась схема пассажирского железнодорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Следующие с востока на запад составы переформировываются на станции Кичера. Затем их направят в обход по ветви Тында — Бамовская, а далее — по Транссибирской магистрали. Автобусы задействовали для подвоза пассажиров на станцию Кичера», — заявили в компании.

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Кроме того, следующие в обратном направлении составы переформировывают на станции Северобайкальск, а затем отправят через Читу, Петровский Завод, Иркутск и Тайшет.

Срок восстановления железнодорожных путей займет порядка семи дней. РЖД создала оперативный штаб во взаимодействии с МЧС Бурятии и Минтрансом республики.

Ранее стало известно, что выход из берегов реки Холодной вызвал размытие железнодорожных путей в Бурятии.