Схему движения в центре Москвы изменят из-за прощания с Юрием Лужковым

С полуночи будет ограничено движение в Соймоновском проезде, а также по участку Волхонки от Соймоновского проезда до Ленивки. Закроют поворот со Знаменки на Волхонку. Ограничения будут действовать до конца четверга

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Также вход и выход к станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет перекрыт до 15:30. Наземный транспорт вокруг «Кропоткинской» будет ходить с некоторыми изменениями.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни из-за осложнений во время операции в одной из немецких клиник. Об этом сообщил его помощник Тимур Шогенов. Экс-мэра Москвы собираются похоронить на столичном Новодевичьем кладбище.

Юрия Лужкова выбирали мэром российской столицы три раза — в июне 1996 года, в декабре 1999 года и декабре 2003 года.