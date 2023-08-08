Транспорт 08 августа 2023, 10:51 Схему движения изменят в районе Сокольники в Москве с 20 августа Схема движения поменяется с 20 августа в 1-м Лучевом просеке в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Со следующего воскресенья, с 20 августа, на одном из участков в Сокольниках изменится схема движения. Оно станет односторонним от дома № 1А 1-го Лучевого просека в направлении 2-го Лучевого просека. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

На территории этого участка расположены объекты социальной инфраструктуры: детский сад, центр содействия семейному воспитанию «Соколенок» и гимназия. Дорога узкая, поэтому при наличии двустороннего движения машинам разъехаться сложно. В связи с этим приняли решение расширить проезжую часть.

Сайт мэра и правительства Москвы

Кроме этого, на данном участке дополнительно ограничат скорость до 40 километров в час.

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