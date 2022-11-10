10 ноября 2022, 15:49
Схема движения машин изменится на юге Москвы в связи с закрытием станций метро
В связи с временным закрытием участка метро Замоскворецкой линии изменится схема движения автомобилей на юге столицы. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на сайт мэрии Москвы.
В этой части города запустят автобусы КМ и сократят интервалы в движении действующих автобусных маршрутов. Остановки автобусов планируются около станций метро «Автозаводская», «ЗИЛ», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно» и «Орехово». Автобусы будут ездить по специально выделенным полосам.
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На некоторых улицах на юге Москвы будет запрещена парковка, а также организовано одностороннее движение.
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Выделенные полосы для автобусов появятся также на Каширском шоссе, Пролетарском проспекте и проспекте Андропова. Ожидается, что строительные работы на Замоскворецкой линии метро продлятся шесть месяцев.
Москва 2022
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