Транспорт 06 декабря 2023, 17:27 Съезд с Нижегородской улицы на ТТК в Москве запустят до конца года Собянин: новый въезд на ТТК с Нижегородской улицы в Москве откроют до конца года РИА «Новости»

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В Москве до конца года планируют запустить новый съезд с Нижегородской улицы на ТТК. Там уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Заканчиваем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе дома 102 на Нижегородской улице», — добавил он.

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Кроме этого, продолжается строительство для съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области в Москворечье-Сабурове, а также специалисты начали приводить в порядок улицу Кульнева в Дорогомилове. Благоустройство последней планируют завершить до 2026 года.

Ранее строительство участка Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершили на 45%.