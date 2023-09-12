Транспорт 12 сентября 2023, 18:09 Севший на поле под Новосибирском Airbus сталкивался с неполадками раньше Mash: аварийно севший на поле под Новосибирском Airbus сталкивался с неполадками РИА «Новости»

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Совершивший аварийную посадку в Новосибирской области Airbus A320 за 19 лет эксплуатации уже сталкивался с различными неполадками в системе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации уточнили, что изначально самолет принадлежал перевозчику Air Arabia. В первый же год эксплуатации у него якобы отказал один из двигателей во время взлета из греческого аэропорта. Тогда же у лайнера отвалилась часть обшивки. К счастью, самолет остановили и никто из пассажиров не пострадал.

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«Уральские авиалинии» приобрели борт 10 лет назад. В январе этого года у самолета отказал генератор, когда он находился на взлетной полосе Сочи.

Во вторник, 12 июня, перед посадкой у Airbus перестала работать гидравлическая система. В результате сесть в аэропорту Омска он не смог из-за недостаточной длины полосы, а до новосибирской воздушной гавани не долетел из-за нехватки топлива. Поэтому пилоты посадили самолет на поле.

Пассажиры рейса заявили, что профессионализм пилотов обеспечил мягкую посадку, а качественная работа проводников не позволила возникнуть паническим настроениям.