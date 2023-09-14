Транспорт 14 сентября 2023, 18:17 Сеть зарядных станций появится в России от Владивостока до Москвы

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В России хотят построить целую сеть зарядных станций для электромобилей, которая протянется на 10 тысяч километров. Об этом сообщил «Абзац».

Руководство энергетического холдинга «РусГидро» озаботилось развитием электроранспорта в России. Поэтому от Владивостока до Москвы на расстоянии каждый 150 километров планируют поставить станцию для зарядки авто. Всего появится около 60 таких точек.

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