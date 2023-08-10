Транспорт 10 августа 2023, 15:03 Сеть зарядных станций для электромобилей расширят в Москве до конца года На улицах Москвы установят 250 новых зарядных станций для электромобилей до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств городского бюджета на расширение общедоступной инфраструктуры для электромобилей. Таким образом в Москве планируется установить 250 новых электрозарядных станций (ЭЗС). Информация об этом появилась на сайте столичной мэрии.

По прогнозам специалистов, к 2030 году в столице будет более 100 тысяч электромобилей. Поэтому возникла необходимость развивать соответствующую инфраструктуру для их эксплуатации и обслуживания. В городе нужно установить более 11 тысяч зарядных станций, включая почти 2,8 тысячи быстрых.

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Сегодня в столице работает 3,2 тысячи ЭЗС. Из них 214 станций установили на улично-дорожной сети в рамках программы «Энергия Москвы».

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы разработает новый городской стандарт для зарядных станций, который интегрируют в мобильное приложение «Московский транспорт». С его помощью водители смогут бронировать и активировать зарядные сессии, а также планировать маршруты до ближайших станций. Быстрые зарядные станции позволят зарядить электромобиль за 30-40 минут.

Дополнительные средства, выделенные правительством Москвы, позволят установить еще 250 общедоступных зарядных станций, соответствующих новому городскому стандарту. Работы завершат до конца 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что число зарегистрированных электромобилей в Москве выросло в 20 раз за восемь лет.