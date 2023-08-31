31 августа 2023, 18:49
Сеть наземного транспорта в Новой Москве выросла на 83%
Ликсутов: сеть наземного транспорта в ТиНАО Москвы выросла на 83% с 2012 года
Сеть наземного транспорта в Новой Москве увеличилась с 2012 года на 83%. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.
По его словам, сейчас в Новой Москве работают 174 автобусных и электробусных маршрута. Общее количество поездок в этих округах почти утроилось, достигнув 396 тысяч в день.
Даже самые отдаленные деревни и поселения в Новой Москве должны быть обеспечены комфортным и современным городским транспортом, на котором жители могут удобно добраться до социальных объектов и других объектов транспортной инфраструктуры столицы.
Максим Ликсутов
Ликсутов добавил, что часть маршрутов перевели на экологичный общественный транспорт, а в округе открыли крупнейший в Европе электробусный парк.
На маршрутах в Новой Москве можно увидеть необычные названия населенных пунктов в ТиНАО. Среди них — Бабенки, Страдань, Кресты и Большое Свинорье.
Ранее стало известно о том, что трехэтажный детский сад на 250 мест построят в Новой Москве.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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