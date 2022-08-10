Сервисы такси обяжут составлять рейтинги водителей

В России все автопарки и владельцев приложений по заказу такси обяжут составлять рейтинги водителей, к которому у пассажиров будет доступ. Соответствующие поправки к закону о работе такси рассмотрит Госдума, написали «Известия».

Некоторые требования диспетчерские службы уже выполняют добровольно. Другие предложения депутатов могут усложнить работу таксистов, считают эксперты. Законопроект планируют рассмотреть во втором чтении уже осенью. По словам одного из авторов поправок Яны Лантратовой, пассажиры должны понимать, к кому они садятся в автомобиль.

«К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания», — поделилась парламентарий.

Данный законопроект в первом чтении приняли в июле. Согласно документу, устанавливаются новые требования к оформлению такси, а также к тарифам на перевозку пассажиров. Осенью депутатам также предстоит подумать о необходимости бесплатной психологической службы для ряда категорий россиян.