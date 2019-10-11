Сервисы такси и каршеринга смогут пробить водителей по базе ГИБДД

Раскрыты детали поправок в ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров Подробнее

В министерстве напомнили, что с 2014 года на сайте Госавтоинспекции можно проверить водительстве удостоверение по его номеру. Проверка позволяет подтвердить подлинность документа и увидеть, лишен ли владелец права садиться за руль.

В августе текущего года крупнейшие агрегаторы такси — «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» — просили дать им возможность автоматически проверять водителей по официальным базам данных.

В компании «Максим» газете заявили, что когда водителя лишают прав, то не изымают сам документ. При этом вручную проверить, действительно ли удостоверение, у компании нет возможности.