Сервисы такси и каршеринга смогут пробить водителей по базе ГИБДД
МВД разрабатывает механизм, позволяющий сервисам заказа такси и каршеринга автоматически проверять водителей по базам ГИБДД. Проверка выявит, не лишен ли водитель права управлять транспортным средством, рассказали газете «Известия» в пресс-службе МВД.
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В министерстве напомнили, что с 2014 года на сайте Госавтоинспекции можно проверить водительстве удостоверение по его номеру. Проверка позволяет подтвердить подлинность документа и увидеть, лишен ли владелец права садиться за руль.
В августе текущего года крупнейшие агрегаторы такси — «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» — просили дать им возможность автоматически проверять водителей по официальным базам данных.
В компании «Максим» газете заявили, что когда водителя лишают прав, то не изымают сам документ. При этом вручную проверить, действительно ли удостоверение, у компании нет возможности.