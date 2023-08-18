Транспорт 18 августа 2023, 08:41 Сервисом перевозок «По пути» ежедневно пользуются 15 тысяч человек — Собянин Мэр Собянин: сервисом перевозок «По пути» пользуются около 15 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Сервис «По пути», позволяющий жителям Москвы заказывать через мобильное приложение автобус к нужной остановке транспорта, принимает ежедневно около 15 тысяч человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта

По словам главы города, если на начальном этапе проект начинали с обслуживания 500 человек, то нынешняя цифра в 15 тысяч пассажиров ежедневно постепенно растет.

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«На специально созданной информационной системе с помощью искусственного интеллекта набирается количество заявок людей, которые хотят выехать из определенного района. Дается задание автобусам маленькой вместимости, чтобы они выстроили маршрут так, как удобно людям, и в то время, когда это удобно, — собирали и довозили до точки, куда им нужно доехать», — рассказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что опыт столицы может оказаться полезным и для других регионов России, с которыми в Москве готовы поделиться и информационными системами, и техплатформами для введения подобных проектов. Однако подчеркнул Собянин, сначала необходимо рассмотреть подобный транспорт с юридической точки зрения для более четкого регулирования.

Ранее Владимир Путин заявил, что удивлен отсутствием у автобусов официально установленного срока службы.