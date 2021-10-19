«Ъ»: клиентам агрегаторов такси придется платить сервисный сбор

В России тем, кто пользуется услугами такси и сервисов по доставке еды, придется платить сервисный сбор. Он уже появился у «Ситимобила», Delivery Club и «Яндекс.Еды».

Доплаты компании требуют, чтобы улучшить собственную экономику и выход на прибыльность, сообщила газета «Коммерсант».

«Ситимобил» включит сбор в размере 1-4,5 рубля в стоимость поездки. Решение в компании сочли «необходимым в условиях роста нагрузки на инфраструктуру». Средства хотят пустить на развитие сервиса.

Аналогичный сбор, отметили в агрегаторе, есть среди заграничных сервисов есть у Lyft и Uber. Среди отечественных его ввел «Яндекс Go».

В «Яндекс.Такси» заявили, что у них нет сбора с пользователей. В компании берут «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. Комиссия в среднем равняется порядка 20% от стоимости поездки, а ее сумма зависит от региона и тарифа.

У «Яндекс.Еды» сервисный сбор за заказ равняется 29 рублям, у Delivery Club варьируется от одного до 29 рублей. В пресс-службе «Яндекса» назвали практику общемировой для многих связанных с оказанием услуг сервисов.

По мнению экспертов, новый сбор вопрос убытков сервисов на текущем этапе не решит.