Сервис СберАвто выяснил, какие любимые автопроизводители у россиян

Сервис для покупки и продажи авто онлайн СберАвто выяснил, какие любимые страны-автопроизводители у россиян, проживающих в разных регионах страны. Об этом написала «Газета.ru».

Так, по данным аналитиков сервиса, в Москве пользуются популярностью автомобили японских производителей. Они занимают 20% в структуре всех онлайн-продаж в городе. С результатом в 19% разместились автопроизводители из Южной Кореи и 18% — из Германии.

В Московской области жители отдают предпочтение производителям из Южной Кореи (33%), и только затем из Японии (22%) и Германии (14%). В Санкт-Петербурге наиболее востребованными оказались автомобили из Германии с результатом в 21%, Южной Кореи — 20%, Франции — 15%.

Воронежская область стала тем регионом, где наибольшей популярностью пользуются российские автопроизводители. Далее по списку идут Германия, США и Китай.

В Краснодарском крае местные жители отдают предпочтение Южной Корее, Германии и Японии. Жители Свердловской области также предпочитают автопроизводителей из Южной Кореи с долей в 29%.