27 апреля 2023, 16:20
Сервис проката Whoosh: инициатива об учете электросамокатов должна коснуться только частников
Специалисты сервиса кикшеринга отреагировали на предложение Госдумы присвоить регистрационные знаки электросамокатам. Данная инициатива коснется только частных средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба сервиса проката Whoosh.
Все операторы кикшеринга закрепляют за каждым самокатом специальные идентификационные номера для его отслеживания. Это помогает в спорных ситуациях с участниками дорожного движения.
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Присвоение регистрационных знаков самокатам не должно коснуться крупных сервисов по прокату, считают представители кикшеринга Whoosh.
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