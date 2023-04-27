Транспорт 27 апреля 2023, 16:20 Сервис проката Whoosh: инициатива об учете электросамокатов должна коснуться только частников

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Специалисты сервиса кикшеринга отреагировали на предложение Госдумы присвоить регистрационные знаки электросамокатам. Данная инициатива коснется только частных средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба сервиса проката Whoosh.

Все операторы кикшеринга закрепляют за каждым самокатом специальные идентификационные номера для его отслеживания. Это помогает в спорных ситуациях с участниками дорожного движения.

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Присвоение регистрационных знаков самокатам не должно коснуться крупных сервисов по прокату, считают представители кикшеринга Whoosh.