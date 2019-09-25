  • Сервис по оформлению ДТП за 15 минут онлайн запустят в России в ноябре

    25 сентября 2019, 11:27

    Ольга Чеснокова

    Проект «Оформление европротокола онлайн» запустят 1 ноября в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предполагается, что время оформления ДТП с его помощью сократится до 15 минут. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» он побеседовал с ведущими — президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре и Антоном Челышевым.
    Сервис по оформлению ДТП за 15 минут онлайн запустят в России в ноябре

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    Суперсервис «Оформление европротокола онлайн» позволит соотечественникам самостоятельно оформлять извещения о ДТП через портал госуслуг и мобильные приложения. Для этого не потребуется присутствие сотрудников ГИБДД. Россияне также смогут в электронном виде изучать результаты рассмотрения.

    «У Российского союза автостраховщиков есть информационная система, которая позволит человеку очень быстро, не вбивая дополнительные данные и не заполняя бумажки, получить максимум информации», — рассказал Уфимцев.

    Он объяснил, что автомобилисту потребуется скачать приложение и предварительно авторизоваться. Однако, помимо этого, ему потребуется электронная цифровая подпись на портале госуслуг. Сейчас перед разработчиками стоит важная задача — осуществлять квалифицированную подпись электронного извещения.

    Проект планируют дорабатывать после запуска, чтобы сервис стал еще удобнее. На его усовершенствование может уйти еще год. Именно поэтому в качестве пилотных регионов выбрали Москву, Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По словам Уфимцева, в этих городах наиболее продвинутая аудитория, которая активно использует различные сервисы и электронные подписи.

    Ожидается, что до конца 2020 года суперсервис заработает на территории всей страны.