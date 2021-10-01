Сервис оплаты проезда по ЦКАД запустили на госуслугах

На госуслугах запустили сервис оплаты проезда по ЦКАД и штрафов Ространснадзора. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Пользователи смогут увидеть общую сумму неоплаченных штрафов после авторизации на портале. Оплатить штраф можно непосредственно на госуслугах в течение 20 дней. Для оплаты проезда нужно перейти с портала на страницу «Автодор-платные дороги».

Задолженность за проезд по платной дороге с системой «Свободный поток» необходимо погасить в течение пяти суток после поездки, напомнили в «Автодоре».

Штраф для водителей легковых автомобилей, не оплативших вовремя проезд, составляет 1,5 тысячи рублей, грузовиков и автобусов — пять тысяч.