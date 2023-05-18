Транспорт 18 мая 2023, 15:23 Сервис Face Pay заработал на всех направлениях «Аэроэкспресса» Дептранс: оплата по биометрии теперь доступна на всех направлениях «Аэроэкспресса» Сайт мэра и правительства Москвы

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На всех направлениях «Аэроэкспресса» подключили сервис оплаты проезда Face Pay. На проход работают по два турникета в терминалах аэропортов Домодедово и Внуково. Ранее эту систему уже запустили в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

«Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях „Аэроэкспресса“», — рассказал он.

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Ликсутов добавил, что в системе зарегистрировались более 320 тысяч пользователей. Специалисты рассчитывают, что до конца года ей воспользуются уже около 500 тысяч пассажиров.

Оплата по биометрии имеет банковский уровень защиты и поэтому безопасна. Для тех, кто использует этот сервис в метро и на Московском центральном кольце (МЦК), дополнительная регистрация не требуется.

В конце прошлого года к системе подключили турникеты на всех станциях МЦК.