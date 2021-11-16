Сервис BlaBlaCar поддержал введение в РФ QR-кодов

Представители сервиса по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar поддержали внесенный в Госдуму законопроект о введении QR-кодов для междугородных поездок в транспорте. Они призвали пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты.

Как сообщило URA.RU, в сервисе считают обязательным соблюдение всех правил и ограничений, действующих по маршруту совместной поездки.

В приложении BlaBlaCar с 9 ноября появилась новая функция.

«Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», — сообщили в сервисе. Пока QR-коды не стали обязательными для поездок с помощью BlaBlaCar.

При этом в сервисе BlaBlaCar заявили NEWS.ru, что после введения ограничительных мер не ожидают увеличения поездок.

«Мы не ожидаем увеличения поездок, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», — рассказали в пресс-службе.

Тем не менее, для BlaBlaCar здоровье и безопасность пассажиров является приоритетом. Прогнозы по текущей ситуации в сервисе строить отказались.

В Объединении автопассажирских перевозчиков изданию заявили, что QR-коды могут вызвать рост нелегальных междугородных перевозок. Директор организации Татьяна Ракулова предсказала расцвет «таксистов-бомбил».

Предложенные правительством законопроекты о QR-кодах Госдума направит в регионы для рассмотрения до 14 декабря. С документом также ознакомятся в Совете Федерации, Общественной и Счетной палатах.