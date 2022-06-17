Серийный выпуск троллейбусов организуют в Челябинске

В Челябинске организуют производство новых троллейбусов. Такой информацией поделился Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Губерния — Южный Урал».

Новые модели троллейбусов представили в ходе Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ). Уже в ближайшее время 20 подобных транспортных средств направят в Челябинск. Сначала «Синара-6254» начнут делать в Санкт-Петербурге, однако затем их производство переведут в Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).