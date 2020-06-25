Серийный выпуск трамвая «Корсар» готовят в РФ
Невский завод электрического транспорта намерен в ближайшее время приступить к выпуску серии узкоколейных трамваев. Это позволит Евпатории, Пятигорску и Калининграду обновить свои трамвайные парки, передает «Политика сегодня».
По данным издания, конструкторы «Транспортных систем», куда входит Невский завод электрического транспорта, разработали модель трамвая 71-921 «Корсар».
Отмечается, что он соответствует рекомендациям Международного союза общественного транспорта и учитывает современные требования к подвижному составу.