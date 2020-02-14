Серийную сборку первого Ил-114-300 начали в России

На производственной площадке авиазавода «Сокол» начали собирать отсеки фюзеляжа первого серийного самолета Ил-114-300. Эти лайнеры будут строить по принципу промышленной кооперации — разные узлы на разных предприятиях.

На «Соколе» изготовят семь отсеков фюзеляжа. Потом их передадут для окончательной сборки. Как рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной компании (ОАК), в кооперации по изготовлению узлов и агрегатов самолета участвуют также серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» соответственно в Воронеже и Ульяновске. Окончательная сборка будет происходить на производственных площадях РСК «МиГ» — на Луховицком авиационном заводе имени Воронина.

«В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса — одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня», — заявил генеральный директор Корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработали и полностью запустят с использованием новейших цифровых технологий, рассказали в ОАК. Это позволит собирать самолет по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.

«Уже сегодня мы работаем с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве», — добавил Тарасенко.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для местных авиаперевозок. Это модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Самолетом управляет экипаж в составе командира воздушного судна и второго пилота. На борту Ил-114-300 разместят цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, которые соответствуют категории II ИКАО. Поточное производство новой воздушной машины начнется в 2021 году.