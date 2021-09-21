Серийную сборку автомобилей Lada начнут в Узбекистане

Компания АвтоВАЗ занялась серийной сборкой автомобилей Lаdа в Узбекистане. Об этом сообщил ОТР.

В городе Джизак, который находится в свободной экономической зоне, открыли новый завод по производству автомобилей. Сборку машин будут осуществлять по всем требованиям АвтоВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Сотрудники нового завода прошли необходимое обучение.

Ранее отечественный автомобилестроитель АвтоВАЗ презентовал три новых авто на базе модели Largus. Среди представленных новинок — авторефрижератор Prima, «изотермический фургон» и грузовой фургон Kub.