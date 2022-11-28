Транспорт 28 ноября 2022, 08:12 Серийное производство внедорожников Aurus Komendant началось в России Компания «Аурус» сообщила о начале серийного производства Aurus Komendant в Елабуге РИА «Новости»

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Серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant стартовало на заводе в Елабуге. Об этом сообщила компания производитель автомобилей ООО «Аурус», написал ТАСС.

«26 ноября 2022 г. на заводе Aurus в ОЭЗ „Алабуга“ Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant», — сказано в сообщении «Аурус».

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Представители компании отметили, что это Aurus Komendant — первый российский внедорожник класса люкс, который полностью будут выпускать в стране. Дело в том, что большинство комплектующих для него произвели именно в РФ.

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Республики Татарстан Рустам Минниханов присутствовали на запуски. Komendant — вторая модель в люксовой линейке компании. Первая модель — седан Senat. Его производство стартовало в мае 2021 года.

Aurus Komendant презентовали в Москве в октябре 2022 года. В машину поставили двигатель V8 Twin-turbo, чья мощность достигает 598 лошадиных сил, объемом — 4,4 литра. Цена российского внедорожника — от 33,7 миллиона рублей. Первые продажи начнутся уже в 2023 году.