Транспорт 23 августа 2023, 15:52 Серийное производство локомотивов на СПГ запустят в России Минпромторг: Россия выпустит маневровые локомотивы на сжиженном природном газе Freepik

Читать 360tv в

В России планируют начать серийное производство маневровых локомотивов на сжиженном природном газе. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге.

В ведомстве рассказали, что серийный выпуск таких локомотивов — приоритет в развитии транспортного машиностроения.

Реклама

Кроме того, в планах — создание высокоскоростного магистрального пассажирского поезда, который сможет развивать скорость до 400 километров в час. По планам, к сборке новейшего скоростного состава приступят в 2026 году. Строительством займутся «Синара — транспортные машины» и РЖД, написало издание.

Минпромторг России также планирует подготовить обновленный нацпроект по станкостроению. На данный момент эта сфера перенасыщена инвестициями, которые будут использоваться в ближайшие два-три года.