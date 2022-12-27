Транспорт 27 декабря 2022, 05:36 Серийное производство электромобилей Lada e-Largus начнется в 2024 году

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Презентация первого прототипа Lada e-Largus состоялась в Ижевске на заводе «АвтоВАЗ». Президент компании Максим Соколов рассказал, что массовое производство машины начнется в 2024 году. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалист пояснил, что данный электромобиль является российской разработкой. Первую опытную партию выпустят под конец 2023 года. На данный момент автомобиль проходит испытания.

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«С 2024 года серийное производство, но его объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платежеспособный спрос и объем господдержки», — рассказал Соколов.

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