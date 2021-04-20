Серийное производство Aurus начнется в мае в Елабуге

Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat начнется уже в мае. Оно будет проходит на заводе в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — заявили РИА «Новости» в ведомстве.

Стоимость автомобиля Aurus Senat в высоком исполнении — 22 миллиона рублей, базовая комплектация — 18 миллионов рублей. По данным Минпромторга, первые клиенты получат свои автомобили уже в мае.

На заводе в Елабуге планируют делать и внедорожники Aurus Komendant. Новинку собирались показать на автосалоне в Москве в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Выпуск седана Aurus Senat намечен на первый квартал 2021 года. В марте этого года сообщали о выпуске первой пилотной партии Aurus, которая предназначена не для продажи. Машины отправили на испытания в НАМИ.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс». В линейке есть лимузин, внедорожник, минивэн, седан. Проектом занимается госинститут НАМИ при поддержке группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов.