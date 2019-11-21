Сенатор предложил создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В Совете Федерации разрабатывают идею создать государственный лоукостер, который будет специализироваться на полетах на Дальний Восток. Эксперты согласны, что проблема дорогого авиасообщения Дальнего Востока и европейской части России есть, но можно и другими способами сэкономить деньги людей.

«Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру „Победы“, которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», — сказал газете «Известия» член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

В то же время сенатор пока не стал называть сумму, которая потребуется для реализации этого проекта. По его словам, речь идет о порядка 10 миллиардов рублей.

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Он выразил мнение, что благодаря лоукостеру жители Дальнего Востока смогут позволить себе чаще летать в европейскую часть России. Абрамов намерен поднять этот вопрос на следующем обсуждении бюджета, то есть 25 ноября.

В Минфине изданию сообщили, что к ним такое предложение пока не поступало. В Минтрансе идею посчитали интересной, если бы для ее реализации не привлекались средства федерального бюджета.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко заметил, что можно просто дать больше денег «Аэрофлоту», чтобы компания делала больше рейсов на Дальний Восток, а не создавать новую. По его словам, только оборотный рейс требует субсидирования в размере примерно 2,5 миллиарда рублей в год.