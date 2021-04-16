Сенатор Круглый предложил увеличить штрафы за «зацепинг»

Штрафы за «зацепинг» необходимо увеличить. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, его слова привело ИА НСН.

Сейчас за «зацепинг» наказывают штрафом в 100 рублей или же с правонарушителем проводят профилактическую беседу.

«Как в наше время это может остановить? Это даже не обсуждается. У законодателей были предложения повысить штраф до суммы от полутора до пяти тысяч рублей за первый факт, но в Госдуме они не были приняты», — отметил сенатор.

С инициативой ранее выступила Мосгордума, но в Госдуме отклонили проект на основании того, что сейчас разрабатывается новый кодекс об административных правонарушениях.

«Конечно, эта ситуация неправильная, и она требует решения», — подытожил Круглый.

По его мнению, для борьбы с «зацепингом» нужно привлекать лидеров общественного мнения, в том числе рэперов. А еще он предложил предоставить молодым людям альтернативу — построить скейт-парки.