Семиместный внедорожник Isuzu Mu-X появится на российском рынке с 1 марта

С 1 марта в России стартуют продажи нового семиместного внедорожника Isuzu Mu-X, который будет представлен в двух комплектациях — Comfort и Premium Safety, написал «Ридус».

Автомобиль имеет 3,0-литровый дизель мощностью 190 лошадиных сил, развивающий 450 ньютон-метров крутящего момента, а также оснащен шестиступенчатой АКПП Aisin и полным приводом в режиме Part-time.

Производители установили в салоне эргономичные сиденья из антивибрационного материала с регулировкой поясничного подпора и угла наклона подушки (для комплектации Premium Safety). Также в оснащение вошла регулируемая в двух направлениях рулевая колонка, семь подушек безопасности, светодиодная оптика и дистанционный запуск двигателя.

По предварительным данным, стоимость нового внедорожника не превысит четырех миллионов рублей. Примерно так же стоят Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.