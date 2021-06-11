Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой

Скидки на билеты на поезда дальнего следования станут доступны для семей с детьми. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.

Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — сообщили в правительстве.

Билет можно будет приобрести на любое направление. Льготы распространяются не только на самостоятельные путешествия, но и на организованные туры.

Деньги на новую программу выделят из федерального бюджета. В этом году сумма составит 1,3 миллиарда рублей.

С 2022 года Минтруд намерен начислять пособия семьям с детьми по единым правилам.