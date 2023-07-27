Транспорт 27 июля 2023, 17:22 Семье аферистов из Иркутской области вынесли наказание за продажу автохлама под видом новых иномарок

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В Иркутской области суд вынес приговор семье из Ангарска, которой за два года удалось собрать миллионы рублей на перепродаже машин-конструкторов, перевезенных через границу отдельными запчастями. Об этом написал сайт kp.ru.

Автохлам под видом новых машин аферисты предлагали приобрести пенсионерам и родителям детей-инвалидов. Таким образом, семье удалось обмануть 28 человек из разных уголков Сибири и Дальнего Востока. В общей сложности аферисты заработали более 20 миллионов рублей.

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Организатора мошеннической схемы приговорили к 10 годам колонии. Его жене назначили 6,5 года, а отцу — 3,5 года.