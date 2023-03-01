Транспорт 01 марта 2023, 16:09 Семь станций метро отремонтируют в Петербурге с 2023 по 2027 год

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В Санкт-Петербурге проведут ремонт семи станций метрополитена. Работы планируют провести в период с 2023 по 2027 год. Такой информацией поделился пачальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам мужчины, уже сейчас закрыли станцию «Чернышевская». В ближайшие дни планируют закрыть «Ладожскую». На станцию «Сенная площадь» действует ограниченный вход. В дальнейшем работы коснутся станций «Фрунзенская», «Парк Победы» и «Электросила».