Транспорт 20 августа 2023, 19:59 Семь новых «выделенок» для общественного транспорта заработают в Москве с 10 сентября Семь выделенных полос для общественного транспорта заработают в Москве в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Семь выделенных полос для проезда общественного транспорта начнут работать в Москве с 10 сентября. Как сообщили на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, система перевозки пассажиров станет точнее и быстрее.

«Выделенки» появятся осенью на Олимпийском проспекте, на Басманной, Спартаковской и Бакунинской улицах, на Зубовской и Большой Пироговской улицах, на улице Подольских курсантов, Варшавском шоссе, на дублере Липецкой улицы и на Осташковском шоссе и Осташковской улице.

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«Мы каждый год открываем выделенные полосы — с начала 2023-го появилось уже более 38 километров новой инфраструктуры», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выделенные полосы, добавил он, позволяют снизить число ДТП в среднем на 30-40%. Благодаря им также снижаются риски для всех участников дорожного движения.

«Кроме того, такие полосы улучшают транспортную доступность между Москвой и областью», — обратил внимание Ликсутов.

Ранее городские власти сообщили, что за пять лет московскими электробусами воспользовались 350 миллионов раз.