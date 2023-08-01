01 августа 2023, 18:12
Семь мостов в Мариуполе отремонтируют до конца 2023 года
«Автодор» к концу года планирует завершить капремонт семи мостов в Мариуполе
Госкомпания «Автодор» к концу текущего года планирует завершить капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сейчас средняя техническая готовность пяти искусственных сооружений (ИССО) — 50%», — указали в сообщении.
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В пресс-службе подчеркнули, что строители демонтировали все части старых мостов, которые разрушились из-за обстрелов ВСУ. Бригады продолжили возводить новые конструкции.
Общая протяженность всех сооружений составила порядка 750 метров. На пяти объектах к работе привлекли более 100 специалистов и более 20 единиц техники.
Около 50 подмосковных строителей и 15 спецмашин задействовали в восстановлении Приморского парка в Мариуполе. Специалисты уже начали работы в центральной части аллеи. Также вскоре восстановят памятник «Бронекатер» и обустроят дорожки аллеи «Дети-воины».
Кроме того, строители почти закончили ремонт разрушенной во время боев школы в Приморском районе города. Там привели в порядок здание и начали благоустраивать территорию учебного заведения.
ДНР
Ремонтные работы
Мариуполь
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