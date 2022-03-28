Семь мостов отремонтируют в Ленобласти в 2022 году

В нынешнем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области отремонтируют семь мостовых переходов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным издания, два моста ждет капитальный ремонт, пять — типовое обновление. Работы будут проводиться по следующим адресам: Кингисеппский район, река Орьевка (дорога Лужицы — Первое Мая); Ломоносовский район, река Черная (дорога Ропша — Марьино); Бокситогорский район, река Черенка (дорога Пикалево — Струги — Колбеки); Волосовский район, река Лемовжа (дорога Хотнежа — Сосницы); Выборгский район, река Гороховка (дорога Советский — Дятлово — Молодежное — Верхне-Черкасово).