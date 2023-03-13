13 марта 2023, 18:00
Седаны Omoda S5 появятся в России к концу весны
Китайские седаны Omoda S5 появятся на российском авторынке до конца этой весны. Об этом сообщил сайт «Китайские автомобили».
Автомобили поступят не только в свободную продажу, но и будут доступны для таксомоторных и каршеринговых компаний.
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По данным «Известий», на сегодняшний день в линейке китайской компании в России представлен лишь кроссовер C5, недавно на рынке появилась его новая модификация с полным приводом.
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