Genesis представила фото нового седана G90

Корейская компания Genesis выложила фотографию седана G90 нового поколения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

На машине установили новую решетку радиатора Crest Grille. Оптика выполнена в форме сдвоенных линий, которые создают эмблему бренда Genesis. Конструкторы изменили местоположение площадки для крепления регистрационного знака, различные датчики и фонари заднего хода. Теперь они располагаются на нижней части заднего бампера.

Автомобиль будут производить в двух версиях: стандартной и удлиненной.