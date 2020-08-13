Седан S-Class от Mercedes получил уникальную подсветку салона

По задумке разработчиков, новая подсветка представляет собой светящиеся волоконно-оптические кабели из прозрачного покрытия. Каждый оптический кабель состоит из 250 светодиодов. Вместе они создают единую непрерывную линию света по периметру салона машины.

Светящиеся кабели установят на двери автомобиля, торпеде, центральной консоли, а также вдоль пола и сидений.

Светящиеся элементы будут не только украшать салон иномарки, но и предупреждать его водителя об опасности. Например, когда система мониторинга слепых зон обнаружит опасность, подсветка поменяет цвет на красный, отметило ИА Nation News.

Атмосферная подсветка будет работать вместе с мультимедийной системой, климат-контролем, режимом массажа кресел и ароматизаторами. Включить ее можно нажатием одной кнопки или с помощью голосовой команды.

Mercedes-Benz S-Class нового поколения выйдет на рынок 2 сентября.