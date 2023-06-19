Транспорт 19 июня 2023, 18:53 Седан Lexus ES 2023 года выпуска поступил в продажу в России

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На российском авторынке начали продавать седаны Lexus ES 2023-го года выпуска. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Машину можно приобрести в Хабаровском крае, Оренбургской области, Краснодарском крае. Цены начинаются от 3,5 миллиона рублей.

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Разработчики оснастили Lexus ES мотором 2.5 (218 лошадиных сил) и вариатором, а седаны ES 250 — двухлитровыми двигателями мощностью 200 лошадиных сил. В машине есть двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев сидений, кресла с вентиляцией и другие опции.