Россиян научили, как быстро сдать экзамен на права

Для успешной сдачи экзамена на права важны и теоретическая, и практическая часть. Но для того, чтобы их не провалить, нужен специальный подход. В особенности, важно правильно себя настроить.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. В вождении есть два подхода.

«Первый заключается в том, чтобы безошибочно и точно справиться с практическим экзаменом c учетом специфических особенностей, например, места сдачи. Здесь речь идет, в основном, об увеличении количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена или по предположительному маршруту городской части экзамена», — отмечает специалист.

Более разносторонние навыки управления машиной можно получить на специальных курсах повышения водительского мастерства. Там научат действовать во внештатной ситуации и быстрее адаптироваться к машине.

Для максимально эффективного усвоения теории следует воспользоваться специальными приложениями. Они подают материал в интересной и даже игровой форме.

Сейчас разрабатываются изменения в билеты для сдачи теоретической части экзаменов на права. В МВД считают, что осознанность кандидатов в водители, чтобы они могли правильно действовать в различных дорожных ситуациях.