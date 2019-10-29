Сборку автомобилей ГАЗ начнут во Вьетнаме

Автомобили «Группы ГАЗ» будут собирать во Вьетнаме. Большинство вопросов с иностранными партнерами уже урегулировано. Россия намерена поддержать автопром азиатской страны.

Совместную деятельность в этой сфере стороны обсудили на заседании межправительственной комиссии России и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщила газета «Известия».

«Большинство вопросов урегулировано с вьетнамской стороной», — подчеркнул вице-премьер РФ Максим Акимов. Речь шла, уточнил он, в том числе о сборке изделий автомобильной промышленности из машинокомплектов.

Россия занята реализацией протокола по поддержке автопрома Вьетнама. До конца 2019 года в республику должны привезти 380 машинокомплектов. В государство уже отправили 170 микроавтобусов «Ситилайн» на базе «газели».

ЛиАЗ запустил производство новых автобусов. Мест — в два раза больше Подробнее

О планах «Группы ГАЗ» и вьетнамской Thanh Dat Group по созданию совместного предприятия по сборке автомобилей в стране стало известно в начале февраля 2019 года.

Компания, уточнил директор по развитию международного бизнеса группы Леонид Долгов, выбрала три приоритетных для экспорта макрорегиона: Африку и Ближний Восток, Латинскую Америку и Евразию. На Вьетнам российская сторона смотрит как на один из предпочтительных рынков.