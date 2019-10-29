  • Сборку автомобилей ГАЗ начнут во Вьетнаме

    29 октября 2019, 11:20

    Александра Ломейко

    Автомобили «Группы ГАЗ» будут собирать во Вьетнаме. Большинство вопросов с иностранными партнерами уже урегулировано. Россия намерена поддержать автопром азиатской страны.
    Сборку автомобилей ГАЗ начнут во Вьетнаме

    Совместную деятельность в этой сфере стороны обсудили на заседании межправительственной комиссии России и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщила газета «Известия».

    «Большинство вопросов урегулировано с вьетнамской стороной», — подчеркнул вице-премьер РФ Максим Акимов. Речь шла, уточнил он, в том числе о сборке изделий автомобильной промышленности из машинокомплектов.

    Россия занята реализацией протокола по поддержке автопрома Вьетнама. До конца 2019 года в республику должны привезти 380 машинокомплектов. В государство уже отправили 170 микроавтобусов «Ситилайн» на базе «газели».

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    О планах «Группы ГАЗ» и вьетнамской Thanh Dat Group по созданию совместного предприятия по сборке автомобилей в стране стало известно в начале февраля 2019 года.

    Компания, уточнил директор по развитию международного бизнеса группы Леонид Долгов, выбрала три приоритетных для экспорта макрорегиона: Африку и Ближний Восток, Латинскую Америку и Евразию. На Вьетнам российская сторона смотрит как на один из предпочтительных рынков.