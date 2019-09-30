Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении МЖД

Электрички Курского направления Московской железной дороги утром понедельника отправляются с задержками. Причина носит технический характер.

О сбое в графике движения Центральная пригородная пассажирская компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

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«Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — отметили в компании, извинившись за возникшие неудобства.

В комментариях к публикации пользователи пишут, что «в сторону области опаздывает все, включая поезда дальнего следования».

Люди жалуются, что составы стоят на железнодорожных путях без движения. Ждать электрички некоторым пришлось около 40 минут. Часть из них были отменены, а другие прибывали с опозданием.