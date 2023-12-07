Транспорт 07 декабря 2023, 17:57 Сбой произошел в системе продажи авиабилетов Leonardo «Аэрофлот» заявил о сбое в работе системы бронирования билетов Leonardo РИА «Новости»

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Система бронирования авиабилетов Leonardo временно прекратила работать из-за сбоя. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Перевозчик подчеркнул, что сейчас оформление билетов невозможно ни на каких площадках.

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«Поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — отметили в компании.

В «Аэрофлоте» пояснили, что сбой не коснулся регистрации пассажиров в аэропортах, на сайте и мобильном приложении.

Это не первый случай сбоя в работе системы Leonardo. В прошлый раз он произошел 28 сентября и остановил техническую регистрацию пассажиров рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Победа». Оформление посадочных талонов перевели в ручной режим.

Разработавшая систему госкорпорация «Ростех» заявила, что причиной остановки работы стала DDOS-атака зарубежных хакеров. Специалисты отразили ее и быстро восстановили работу системы.