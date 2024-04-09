Транспорт 09 апреля 2024, 13:00 Сбой произошел в информсистеме ГИБДД Подмосковья МВД: регистрация машин в ГИБДД Подмосковья приостановилась из-за сбоя РИА «Новости»

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В работе информационных ресурсов произошел технический сбой, поэтому Госавтоинспекция Подмосковья 9 апреля приостановила выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — заявила пресс-служба ведомства.

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Специалисты уже занялись устранением неполадок. Рабочий день подмосковных подразделений ГИБДД продлят, чтобы обслужить всех обратившихся.

Сбой в системе регистрации транспорта произошел также в Москве, Челябинской области, Красноярском крае и других регионах России. Telegram-канал Baza сообщил, что программное обеспечение перестало работать после попытки обновить базу федеральной информсистемы ГИБДД.

Самые массовые за несколько лет неполадки в работе электронной системы произошли в октябре 2023 года. Очереди на регистрацию авто выстроились в Курганской, Тюменской, Архангельской областях. Сбой устранили на следующий день.